Ibrahimovic | allenamento stratosferico alla ‘Jackie Chan’ | VIDEO

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Indisponibile dal match contro la Juventus, Zlatanscalpita e lavora per recuperare il prima possibile dal suo infortunio al tendine d'Achille. Ecco il suo'Jackie Chan'.

Zlatan continua ad allenarsi senza sosta: per l'attaccante del Milan super alla sbarra. Anche questa volta il video pubblicato sui profili social dello svedese ha fatto il pieno di ... SU: 'Zlatan si sta allenando ancora a parte, c'è da aspettare ancora un po''. SUI GOL ... 'Ballo si aggregherà oggi alla squadra, farà il primo con noi. Durante la Coppa d'... Zlatan Ibrahimovic continua il faticoso recupero dall'infortunio: l'ultimo allenamento alla Rocky scatena i tifosi del Milan sui social. Il Milan ha vissuto una settimana magica, tornando in testa ...