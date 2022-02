GFVip, Gianluca ripensa alla sua ex: “Con lei accanto, non mi interessava nulla” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gianluca Costantino ha deciso di raccontarsi al Grande Fratello Vip 6. Il 35enne ligure ha confidato di essere single da molto tempo, in quanto dopo l’ultima relazione non è riuscito più ad aprire il suo cuore. ripensando al rapporto con la sua ex compagna, il giovane ha speso delle parole al miele. “Mi sono lasciato ad aprile” Parlando con i suoi compagni d’avventura, Gianluca ha spiegato di essere single da molto tempo: “Mi sono lasciato ad aprile, purtroppo è finita molto male”. Nel pensare ai momenti vissuti con la sua ex, il diretto interessato ha avuto un crollo emotivo: “Mi ricordo che quando mi alzavo al mattino e avevo lei accanto, non mi interessava nulla”. Sulla base di quanto dichiarato, il 35enne ha ricordato che gli bastava vedere il sorriso della sua compagna per ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022)Costantino ha deciso di raccontarsi al Grande Fratello Vip 6. Il 35enne ligure ha confidato di essere single da molto tempo, in quanto dopo l’ultima relazione non è riuscito più ad aprire il suo cuore.ndo al rapporto con la sua ex compagna, il giovane ha speso delle parole al miele. “Mi sono lasciato ad aprile” Parlando con i suoi compagni d’avventura,ha spiegato di essere single da molto tempo: “Mi sono lasciato ad aprile, purtroppo è finita molto male”. Nel pensare ai momenti vissuti con la sua ex, il diretto interessato ha avuto un crollo emotivo: “Mi ricordo che quando mi alzavo al mattino e avevo lei, non mi”. Sulla base di quanto dichiarato, il 35enne ha ricordato che gli bastava vedere il sorriso della sua compagna per ...

