Eriksen torna in campo | festeggia i 30 anni con un’amichevole con il Brentford

Il 14 febbraio 2022 sarà una data che Christian Eriksen non scorderà facilmente. Oltre ad essere il giorno del suo compleanno, il 30esimo, essa coincide con il ritorno in campo dopo l'arresto cardiaco subito lo scorso giugno a Euro 2020. Al centrocampista danese è stato impiantato un defibrillatore cardioveter che non gli consente di giocare in Italia, e per questo si è accasato per almeno i prossimi sei mesi al Brentford. La formazione inglese ha disputato un'amichevole a porte chiuse contro il Southend United, ed Eriksen è rimasto in campo per circa un'ora. Un traguardo importantissimo per chi ha visto la propria vita seriamente a rischio. Di seguito, le foto postate su Twitter dalla formazione inlgese di Premier League. Nothing but love for this on #ValentinesDay ...

