Danilo, il rinnovo dopo il gol? Ecco le cifre pazzesche (Di lunedì 14 febbraio 2022) Danilo, con un gran colpo di testa, ha salvato la Juventus dalla sconfitta contro l'Atalanta. gol che può valere più del punto conquistato. Il gol nei minuti di recupero, su assist di Paulo Dybala, ha permesso alla Juventus di uscire da Bergamo con un punto. Ora per Danilo si apre uno scenario, fino ad ora, sconosciuto. LaPresseL'uno a uno in casa dell'Atalanta è sicuramente un risultato positivo per come si era messa la partita ma che non lascia soddisfatti se consideriamo la volontà, da parte della Juventus, di rimontare l'Inter e regalarsi un clamoroso sogno di fine stagione. Diletta Leotta, la corsa al parco si fa rovente: fa jogging così (Foto) Così non è stato ma Allegri, per certi versi, può comunque ritenersi contento. Il gol dell'uno a uno, infatti, è stato firmato da Danilo.

Ultime Notizie dalla rete : Danilo rinnovo Elezioni O.D.C.E.C. di Salerno: Matteo Cuomo, Candidato Presidente Salerno . Sono finalmente ufficiali le date di convocazione dell'assemblea elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Ordini dei commercialisti e degli esperti contabili e dei Collegi dei ... Danilo ...

Sorpasso in relax per il Milan, Danilo in extremis salva la Juventus Come ha dimostrato il rinnovo del contratto di Teo Hernandez. E come dimostra l'impressionante ... La squadra di Allegri, che raggiunge nel finale i bergamaschi con un colpo di testa di Danilo, pur ...

Danilo, il rinnovo dopo il gol? Ecco le cifre pazzesche Juve Dipendenza Juventus, Nedved su Dybala: “Affronteremo il problema nelle prossime settimane” a cui ha risposto Danilo per l’1-1 dei bianconeri al 92'. Ai margini di questa sfida, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di DAZN della questione legata al rinnovo ...

Juventus imbattuta e combattiva: così Vlahovic ha trasformato anche Morata e Dybala L'1-1 di Bergamo acciuffato nel finale da Danilo è arrivato al termine di una sfida giocata ... mentre Dybala - in attesa del rinnovo che non arriva - ha parlato da leader: "Felice per le 200 presenze ...

