Covid | in Lombardia 1 982 nuovi casi Calano i ricoveri | a Bergamo +150 positivi

Advertising

RegLombardia : Isolamento e quarantena: ecco le nuove regole se sei contatto stretto di un positivo al Covid-19. Scopri di più:… - Agenzia_Ansa : 'Gravissimo vilipendio alla memoria ad alla dignità di migliaia di vittime'. Lo si legge nella denuncia presentata… - lifestyleblogit : Covid oggi Lombardia, 1.982 casi e 77 morti: bollettino 14 febbraio - - quibresciait : Coronavirus: a Brescia 313 casi, in Lombardia 1.982 e 77 morti - I ricoverati in terapia intensiva sono 162 (-8),… - sulsitodisimone : Covid oggi Lombardia, 1.982 casi e 77 morti: bollettino 14 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

...di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con- 19 cala al 12% ( - 1% in 24 ore) in Italia e cala anche in 10 regioni: Abruzzo (al 13%), Basilicata (6%), Liguria (12%),...Sempre secondo uno dei componenti del Cts di Regione, la prospettiva dei prossimi mesi è che il- 19 rimanga attivo anche nell'inverno 2022, dopo una più che probabile estate ...Sono 1.982 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Lombardia, con altri 77 decessi. Continuano a calare i pazienti ricoverati. I dati del bollettino Covid di oggi, lunedì 14 febbraio.La percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 cala al 12% (-1% in 24 ore) in Italia e cala anche in 10 regioni: Abruzzo (al 13%), Basilicata (6%), Liguria (12%), ...