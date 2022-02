Covid, continuano a diminuire i ricoverati: a Bergamo 150 nuovi positivi (Di lunedì 14 febbraio 2022) continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-21). A fronte di 28.275 tamponi effettuati, sono 1.982 i nuovi positivi (7%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 28.275, totale complessivo: 32.072.076 – i nuovi casi positivi: 1.982 – in terapia intensiva: 162 (-8) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.913 (-21) – i decessi, totale complessivo: 38.076 (+77) I nuovi casi per provincia: Milano: 661 di cui 296 a Milano città; Bergamo: 150; Brescia: 313; Como: 131; Cremona: 58; Lecco: 32; Lodi: 30; Mantova: 67; Monza e Brianza: 154; Pavia: 119; Sondrio: 16; Varese: 180. Leggi su bergamonews (Di lunedì 14 febbraio 2022)nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-21). A fronte di 28.275 tamponi effettuati, sono 1.982 i(7%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 28.275, totale complessivo: 32.072.076 – icasi: 1.982 – in terapia intensiva: 162 (-8) – inon in terapia intensiva: 1.913 (-21) – i decessi, totale complessivo: 38.076 (+77) Icasi per provincia: Milano: 661 di cui 296 a Milano città;: 150; Brescia: 313; Como: 131; Cremona: 58; Lecco: 32; Lodi: 30; Mantova: 67; Monza e Brianza: 154; Pavia: 119; Sondrio: 16; Varese: 180.

Advertising

GassmanGassmann : Oggi i dati covid continuano a migliorare lentamente. Abbiamo però superato i 150.000 deceduti con covid da inizio… - fattoquotidiano : Canada, continuano le proteste dei camionisti contro le restrizioni anti Covid: il sindaco di Ottawa dichiara lo st… - SabrinaSunny24 : RT @ultimenotizie: Le varianti del #coronavirus non riescono a 'bucare' la protezione dei vaccini anti-Covid, che continuano a garantire pr… - ilSaronno : Covid in Lombardia, continuano a calare i positivi ma tanti decessi - simcopter : RT @ultimenotizie: Le varianti del #coronavirus non riescono a 'bucare' la protezione dei vaccini anti-Covid, che continuano a garantire pr… -