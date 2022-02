Borse primavera estate 2022 | i modelli di tendenza

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tracolle, handbag e pochette: ledidellasi vestono di forme classiche e design inediti che rivelano un’estetica in grado di personalizzare qualsiasi look. Ipiù in voga abbandonano i toni scuri del nero e marrone per avvolgersi in un arcobaleno di colori fatto di nuance vivaci e vitaminiche o quelle più pacate dai toni pastello. Inoltre, ledella prossima bella stagione giocano con le misure: daimicro in cui riporre appena un rossetto o poco più a quelli maxi che somigliano a dei borsoni. Ma la vera novità dell’saranno lecorredate da piccolilli da agganciare a manici e tracolle in cui custodire ...