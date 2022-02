Bologna, Nervo: «Due mesi fa c’erano altri obiettivi. Retrocessione? Impensabile» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Carlo Nervo, ex attaccante, ha parlato a TMW Radio della recente condizione del Bologna, sua ex squadra: le dichiarazioni Carlo Nervo, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio del match perso dal Bologna contro la Lazio. LAZIO-Bologna – «Penso abbiano ragione. Fino a due mesi fa il Bologna aveva altre ambizioni. E’ un periodo difficile, però bisogna lottare. Contro la Lazio ho visto un rigore inesistente, ma non c’è stata una reazione, ed è questo il problema. La società è solida, la squadra non può pensare di retrocedere. Il malumore dipende proprio da tutto questo. Ogni giocatore al 10 del mese guadagna i soldi e non ci possono sempre essere alibi, che in questo momento sono gli infortuni. Sono troppe giornate che perdiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Carlo, ex attaccante, ha parlato a TMW Radio della recente condizione del, sua ex squadra: le dichiarazioni Carlo, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio del match perso dalcontro la Lazio. LAZIO-– «Penso abbiano ragione. Fino a duefa ilaveva altre ambizioni. E’ un periodo difficile, però bisogna lottare. Contro la Lazio ho visto un rigore inesistente, ma non c’è stata una reazione, ed è questo il problema. La società è solida, la squadra non può pensare di retrocedere. Il malumore dipende proprio da tutto questo. Ogni giocatore al 10 del mese guadagna i soldi e non ci possono sempre essere alibi, che in questo momento sono gli infortuni. Sono troppe giornate che perdiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

