Barcellona | anche Depay verso il forfait contro il Napoli

Advertising

Tag43_ita : Il #14febbraio, oltre che San Valentino, è anche il #FerrisWheelDay. Da Dubai a Vienna, da Londra a Barcellona, ecc… - pmm131x : @marifcinter Fece anche Wolfsburg-Inter 3-1 Inter-Barcellona 1-1 Slavia Praga-Inter 1-3 (con uso discutibile del va… - SignorShark : @pazio93 Sarebbe stato uguale anche a San Siro, Amsterdam o Barcellona, da queste parti è così, grossissimo errore… - infoitsalute : IL MATTINO - Barcellona-Napoli, Mertens titolare. Spazio anche a Meret e Anguissa - 10bando97 : #Inter ha già fatto sapere a #Raiola la volontà di vendere #Devrij quest' estate ed il prezzo stabilito si aggira a… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona anche

Premier esempre in agguato, soprattutto dopo le parole di Raiola dello scorso dicembre ... fermo restando la voglia di proseguire con l'olandesein futuro. Intanto la Juventus si è ...... ma lo staff medico delha ritenuto di dover aspettare ancora qualche giorno. Il ragazzo ...il Napoli ha le sue assenze per infortunio: Lozano, Politano e Lobotka.Con il Barcellona come con l'Inter, eccezion fatta per i due calciatori che sabato si sono infortunati, ossia Politano e Lobotka. Per il resto, stando a quanto riportato da Tuttosport, Luciano ...Tra le tante storie di questa gara, quella tra i blancos e l'ex Barcellona è una delle più suggestive ... L'allievo che sfida il maestro: storia trita e tritrita, ma che ritorna anche in PSG-Real ...