Bagni: "Il Napoli si è accontentato, l'Inter ha fatto vedere di essere una squadra battibile" (Di lunedì 14 febbraio 2022) In un'Intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore Salvatore Bagni ha parlato del match Napoli-Inter andato in scena sabato sera. Ecco le sue parole: “Il Napoli si è... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 14 febbraio 2022) In un'vista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore Salvatoreha parlato del matchandato in scena sabato sera. Ecco le sue parole: “Ilsi è...

Advertising

100x100Napoli : Bagni: “Sono convinto che il Napoli sia la squadra migliore, la sfida di sabato me lo ha confermato” - Pall_Gonfiato : #Bagni: 'Il #Napoli si è accontentato, l'#Inter ha fatto vedere di essere una squadra battibile' - napolista : Bagni: «Il #Napoli è la migliore squadra del campionato, la sfida con l’#Inter lo ha confermato» Alla Gazzetta: «A… - Gog3ta2 : RT @SantucciFulvio: Risultato che va bene a noi (come al Napoli) in prospettiva campionato e specialmente perché al momento siamo brillanti… - tizianamosca3 : @ilgattoromy1 @Andrea_Diesis @PoliticaPerJedi Conte chi? Quello che Grillo aveva definito privo di idee e capacità… -