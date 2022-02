Atalanta - Juventus 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel posticipo della 25esima giornata di serie A, tra Atalanta e Juventus finise 1-1: gol di Malinovski al 75' e pareggio di Danilo al 92'. Allegri decide di andare con l'attacco pesante, composto da Dybala, Vlahovic e Morata... Leggi su europa.today (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel posticipo della 25esima giornata di serie A, trafinise 1-1: gol di Malinovski al 75' e pareggio di Danilo al 92'. Allegri decide di andare con l'attacco pesante, composto da Dybala, Vlahovic e Morata...

Advertising

lapoelkann_ : Complimenti all’Atalanta per la bella partita. Buona Juventus, manca qualcosa, ma miglioriamo - JuventusTV : Pronti a una grande serata, già dal pre partita! Siamo LIVE ? - sportface2016 : #AtalantaJuventus, durissimo attacco di Umberto #Marino a Luca #Marelli su #Dazn: 'Per fortuna non arbitra più, non… - magicabionda : RT @Up_78erailmio: Il modello Atalanta: picchiare per 90 minuti più recupero, impuniti, per poi lamentarsi dell'arbitraggio sfavorevole. At… - gattusismo__ : RT @CarloLazotti: Universo parallelo: Juve-Roma è 1-1 (Orsato convalida il gol di Abraham o Veretout non sbaglia il rig.), al ritorno è un… -