Atalanta-Juve, Marino contro arbitro e Marelli (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – L'Atalanta reclama dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus. Lo fa attraverso le parole del direttore generale Umberto Marino, che ai microfoni di Dazn spara a zero contro la direzione dell'arbitro Maurizio Mariani e contro l'analisi di Luca Marelli, che passa in rassegna gli episodi più discussi. Manca un cartellino giallo al portiere bianconero Szczesny, non c'è rigore per un pallone respinto da DeLigt e – sul fronte atalantino – rischia l'espulsione Hateboer per un'entrata al limite su De Sciglio. L'analisi di Marelli non piace affatto a Marino, che alza i toni in collegamento. "Per fortuna Luca Marelli non arbitra più, è la cosa più importante. Abbiamo una visione completamente ..."

