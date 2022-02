“Umiliato!” | bruttissimo risveglio per Marco Liorni | il disastro è totale

(Di domenica 13 febbraio 2022) Momenti difficili per, amato conduttore di Rai1. I dati confermano tutto, la crisi è vicina: concorrenza spietata per lui: brutta notizia per lui (Raiplay)Si sa, la televisione è fatta di sfide agguerrite, scelte coraggiose e concorrenze spietate. Anche per, conduttore esperto che ha fatto di Rai1 la sua casa, il peso delle scelte si sente, soprattutto al sabato pomeriggio. Da settembre 2021, infatti, lui è al timone di ItaliSì!, un programma che si propone come uno spazio aperto in cui tutti possono raccontare le loro storie, eventuali problemi e denunce sociali. ItaliaSì! va in onda di sabato pomeriggio dalle 17 alle 18,45 su Rai1 e conquista sempre un gran numero di telespettatori. All’alba di questa domenica mattina, però, la brutta notizia è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Umiliato bruttissimo

Liberoquotidiano.it

In una settimana, Tapiro d'oro per Ambra Angiolini e per Federica Pellegrini . In entrambi i casi, per questioni di cuore. Striscia la notizia sotto attacco per presunto 'maschilismo', addirittura '...In una settimana, Tapiro d'oro per Ambra Angiolini e per Federica Pellegrini . In entrambi i casi, per questioni di cuore. Striscia la notizia sotto attacco per presunto 'maschilismo', addirittura '...Lazio in cerca di se stessa dopo la splendida vittoria di Firenze e l’umiliante eliminazione dalla Coppa Italia patita per mano del Milan. Bologna in cerca di punti dopo una striscia negativa fatta di ...SOTTINI 4 Dispiace davvero dare un brutto voto a questo ragazzo ... invece la Pistoiese è ancora più in bambola e finisce con il perdere con un punteggio umiliante. La speranza è che con la sua grande ...