Sofia Crisafulli incinta, la tiktoker 18enne aspetta un bambino: l’annuncio sui social (Di domenica 13 febbraio 2022) Sofia Crisafulli incinta, la tiktoker 18enne aspetta un bambino, ecco il suo annuncio sui social. Un “nuovo altro meraviglioso capitolo della mia vita”: così esordisce la giovane tiktoker Sofia Crisafulli, poco più che 18enne. A Instagram ha affidato il suo messaggio per comunicare ai suoi followers, circa 607mila, la lieta notizia. Sofia Crisafulli è incinta: l’annuncio su Instagram Questo il suo messaggio ai suoi followers. «Ed eccomi qui a rendervi partecipi di un altro meraviglioso capitolo della mia vita. Ormai sono al terzo mese di gravidanza, non sono stati mesi semplici per me, c’è chi se n’è andato e chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 febbraio 2022), laun, ecco il suo annuncio sui. Un “nuovo altro meraviglioso capitolo della mia vita”: così esordisce la giovane, poco più che. A Instagram ha affidato il suo messaggio per comunicare ai suoi followers, circa 607mila, la lieta notizia.su Instagram Questo il suo messaggio ai suoi followers. «Ed eccomi qui a rendervi partecipi di un altro meraviglioso capitolo della mia vita. Ormai sono al terzo mese di gravidanza, non sono stati mesi semplici per me, c’è chi se n’è andato e chi ...

Advertising

ugh_sof : RT @whoosvic: @91lt_ io sto fuori con sofia crisafulli e stiamo tornando a casa ma facciamo una passeggiate x avere il culo sodo, da disco… - CorriereCitta : Sofia Crisafulli incinta, la tiktoker 18enne aspetta un bambino: l’annuncio sui social - overwhelmedbyu : RT @chiaxlarry: tutti che sono scioccatx per sofia crisafulli ma io lo sono per lottie - psychopatica7 : RT @cazzooguardiii: sofia crisafulli incinta, sono lì a fissare da mezz’ora - psychopatica7 : RT @esticazzx: sofia crisafulli incinta sara di sturco e bise hanno avuto un bambino i me contro te che stanno per sposarsi mi sento vecchi… -