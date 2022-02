Short track, Arianna Fontana: “Se ci avessero squalificato, avremmo fatto una rivolta” (Di domenica 13 febbraio 2022) L’Italia fa sua la Finale B della staffetta femminile 3000 metri dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, ma non arrivano buone notizie dalla Finale A. Tutte al traguardo le prime della classe e, per giunta, non arriva nessuna squalifica. In questo modo il successo delle nostre portacolori rimane fine a sè stesso, dato che non garantisce medaglie. Per quale motivo stiamo facendo questo discorso? Nell’edizione 2018 a PyeongChang, infatti, l’Olanda fece sua la Finale B e, nonostante questo, si mise al collo la medaglia di bronzo viste le squalifiche di Cina e Canada in quella A. Un “colpaccio” che, quindi, non è riuscito anche alle azzurre che hanno rilasciato le loro sensazioni post-gara ai microfoni di Raisport, puntando parecchio l’attenzione sul rovente duello con gli USA. Le parole di Martina Valcepina: “Siamo molto contente di quanto fatto. Il nostro ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) L’Italia fa sua la Finale B della staffetta femminile 3000 metri dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, ma non arrivano buone notizie dalla Finale A. Tutte al traguardo le prime della classe e, per giunta, non arriva nessuna squalifica. In questo modo il successo delle nostre portacolori rimane fine a sè stesso, dato che non garantisce medaglie. Per quale motivo stiamo facendo questo discorso? Nell’edizione 2018 a PyeongChang, infatti, l’Olanda fece sua la Finale B e, nonostante questo, si mise al collo la medaglia di bronzo viste le squalifiche di Cina e Canada in quella A. Un “colpaccio” che, quindi, non è riuscito anche alle azzurre che hanno rilasciato le loro sensazioni post-gara ai microfoni di Raisport, puntando parecchio l’attenzione sul rovente duello con gli USA. Le parole di Martina Valcepina: “Siamo molto contente di quanto. Il nostro ...

ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - ItaliaTeam_it : Quarti, semifinale e finale. Un percorso d’argento per la staffetta mista di short track #ItaliaTeam! ???? GRANDISS… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - AEmilyHP : RT @Eurosport_IT: Oggi proprio non era giornata ?????? Italia a secco di medaglie nella giornata di domenica: l'ultima chance era per Pietro… - Bertolca10 : Nulla da fare per Pietro #Sighel nella finale dei 500m short track U: cade in curva e termina quinto. Oro all'unghe… -