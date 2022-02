Serie A, Milan-Sampdoria: la diretta della partita | LIVE NEWS (Di domenica 13 febbraio 2022) Il LIVE di Milan-Sampdoria, 'lunch match' della 25^ giornata della Serie A 2021-2022. La diretta testuale della partita dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di domenica 13 febbraio 2022) Ildi, 'lunch match'25^ giornataA 2021-2022. Latestualedei rossoneri

Advertising

OptaPaolo : 3 - #Theo Hernández (17 reti) è il 3° difensore ad aver segnato più gol nella storia del #Milan in Serie A, dopo Pa… - Gazzetta_it : Donnarumma chi? Il Milan si gode un Maignan mostruoso #derby #InterMilan - Inter : ?? | IVAN Ivan #Perisic è stato coinvolto in sette gol in 12 sfide contro il Milan in Serie A (due reti, cinque as… - llIIlj : RT @Gazzetta_it: Milan, torna il tandem Tomori-Romagnoli: storie diverse per una coppia che non tradisce - Milannews24_com : #Caputo prima di #MilanSampdoria -