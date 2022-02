Sci alpino | Sofia Goggia in prova ad un orario diverso | il nuovo programma e il n 17 da esorcizzare…

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022)si sta preparando per affrontare la secondacronometrata della discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, inlunedì 14 febbraio (ore 06.00 italiane). L’azzurra cercherà di trovare il feeling giusto con la pista di Yanqing e di caricarsi in vista della gara di martedì 15 febbraio, con l’obiettivo di essere in forma e di poter tentare il colpaccio assoluto sulle nevi cinesi.sarà ina unda quello stabilito alla vigilia. Originariamente lacronometrata era prevista alle ore 04.00 italiane e sarebbe stata la terza. Oggi, però, è stata cancellata la seconda a cause della fitta nevicata e tra l’altro si è deciso di posticipare di due ore la ...