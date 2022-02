Sassuolo-Roma | il giocatore era diffidato | salterà l’Inter!

(Di domenica 13 febbraio 2022) Al minuto 19 della sfida traal Mapei Stadium, valida per la venticinquesima giornata, il difensore neroverde Gian Marco Ferrari è stato ammonito ed essendoil prossimo match contro l’Inter di Simone Inzaghi. FerrariDiffidaCertamente non una grande notizia per gli uomini di Dionisi che dovranno far fronte ad un’assenza pesante in una sfida già complicata di suo. In settimana verrà stabilito chi dovrà prendere il suo posto nell’undici titolare che scenderà in campo a San Siro.

