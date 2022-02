Roma, online la mappa dei locali che non chiedono il green pass: l’elenco quartiere per quartiere (Di domenica 13 febbraio 2022) Esiste un mondo capovolto in rete, che funziona esattamente al contrario rispetto a quanto previsto dalla legge. Dove chi si sforza e si è sforzato di seguire le regole dettate dalla pandemia fino a qui, benché talvolta penalizzanti e spesso con pochi o irrisori aiuti ricevuti dal Governo, viene bollato come “locale da boicottare”. Al contrario, chi invece va contro le regole, autoproclamandosi perfino parte di una presunta “resistenza”, viene sostenuto e appoggiato. Stiamo parlando in questo caso di misure restrittive e nello specifico del green pass, da mesi oggetto di proteste da chi, per un motivo o per un altro, si è schierato apertamente contro la certificazione verde. E adesso lo fa – oltre che nelle piazze – organizzando in rete una campagna di sostegno a favore dei locali che non lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 febbraio 2022) Esiste un mondo capovolto in rete, che funziona esattamente al contrario rispetto a quanto previsto dalla legge. Dove chi si sforza e si è sforzato di seguire le regole dettate dalla pandemia fino a qui, benché talvolta penalizzanti e spesso con pochi o irrisori aiuti ricevuti dal Governo, viene bollato come “locale da boicottare”. Al contrario, chi invece va contro le regole, autoproclamandosi perfino parte di una presunta “resistenza”, viene sostenuto e appoggiato. Stiamo parlando in questo caso di misure restrittive e nello specifico del, da mesi oggetto di proteste da chi, per un motivo o per un altro, si è schierato apertamente contro la certificazione verde. E adesso lo fa – oltre che nelle piazze – organizzando in rete una campagna di sostegno a favore deiche non lo ...

