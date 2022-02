Regina Elisabetta, “Vicina al suo Filippo”: mondo intero in lacrime (Di domenica 13 febbraio 2022) Foto a fine articolo. Inutile negarlo: da quando è morto il principe Filippo, la Regina Elisabetta non è più la stessa, e non è una questione di anni che passano. La sovrana più longeva della storia britannica è stata fotografata mentre cammina col bastone e la notizia non è che ne usi uno, ma che quel bastone lo usava l'uomo che le è stato al fianco per 73 anni, e sembra sentire molto la mancanza del marito, soprattutto dopo che la pandemia li aveva tenuti vicini. La Regina, che quest'anno festeggia il 70esimo anniversario dalla sua salita al trono, ha ricordato il duca di Edimburgo anche di recente nel discorso in cui, fra le tante cose, ha dato la sua benedizione al titolo di Regina consorte per Camilla, quando il principe Carlo le succederà. Intanto, Elisabetta si ... Leggi su howtodofor (Di domenica 13 febbraio 2022) Foto a fine articolo. Inutile negarlo: da quando è morto il principe, lanon è più la stessa, e non è una questione di anni che passano. La sovrana più longeva della storia britannica è stata fotografata mentre cammina col bastone e la notizia non è che ne usi uno, ma che quel bastone lo usava l'uomo che le è stato al fianco per 73 anni, e sembra sentire molto la mancanza del marito, soprattutto dopo che la pandemia li aveva tenuti vicini. La, che quest'anno festeggia il 70esimo anniversario dalla sua salita al trono, ha ricordato il duca di Edimburgo anche di recente nel discorso in cui, fra le tante cose, ha dato la sua benedizione al titolo diconsorte per Camilla, quando il principe Carlo le succederà. Intanto,si ...

