Quando inizia il Mondiale di MotoGP 2022? Date | programma | orari | tv | si parte in Qatar!

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ed ora, messa in archivio anche la seconda tranche di test pre-stagionali di Mandalika, non ci rimane che concentrarci sul via ufficiale della stagionedel Moto. Il primo dei 21 Gran Premi stagionali si disputerà sul consueto luogo dell’esordio, ovvero il tracciato di Losail. Il Gran Premio del Qatar si correrà nel weekend del 6 marzo e ci permetterà di capire se quello che abbiamo visto tra Sepang e Mandalika sarà confermato anche nel campionato vero e proprio. Laproporrà una sorta di “Fabio Quartararo contro tutti”. Il francese, campione del mondo 2021, sa che avrà il mirino di tutti sulla schiena e dovrà guadagnarsi di nuovo tutto. Il primo rivale potrebbe davvero essere il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia reduce da un finale di stagione davvero stellare ma, ovviamente, tutto ruoterà attorno alle condizioni di ...