Parigi | 97 arresti alla manifestazione no vax Sui social video con agente che punta la pistola | la polizia apre un’indagine interna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 febbraio 2022) Novantasettee 513 ammonimenti verbali. Aè questo il bilancio dei “convogli della libertà”, le manifestazioni no vax organizzate contro le misure restrittive per il Covid: l’accusa è di aver partecipato o organizzato unanon autorizzata. Tra i fermati ci sarebbe anche uno dei più noti leader dei gilet gialli, Jerome Rodrigues. Sembra che l’intenzione dei manifestanti sia partire questa mattina verso Bruxelles, visto che domani è in programma un raduno di no green pass e no vax nella capitale del Belgio. Secondo le forze di sicurezza, sarebbero stati 3.000 i veicoli che sabato hanno tentato di entrare a: i manifestanti hanno raggiunto la capitale da Nizza, Lille, Strasburgo, Vimy o Chateaubourg. Gli autisti avevano passato la notte precedente a cercare di entrare nella capitale, ...