Nel futuro di Samsung ci saranno nuovi form factor, ma nessun nuovo Note (Di domenica 13 febbraio 2022) Samsung non lo ha ancora ammesso apertamente, ma dalle ultime dichiarazioni di TM Roh si capisce che non ci saranno nuovi Galaxy Note. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 13 febbraio 2022)non lo ha ancora ammesso apertamente, ma dalle ultime dichiarazioni di TM Roh si capisce che non ciGalaxy. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

SanremoRai : Questa vita brucia ossigeno e a noi serve aria. Respirare a pieni polmoni: “quando mi guardi con quegli occhi lucid… - GianlucaVasto : Il Giornalaismo.. Il CDX non esiste più ma il termine usato è CONFRONTRO a destra! PD nel caos ma il termine usat… - RaiRadio2 : «Per me è un onore avere accanto Arisa e spero di lavorare con lei in futuro.» @Aka7evenreal e @ARISA_OFFICIAL nel… - Cri10872801 : RT @vncnzvlln92: Un anno fa esatto Giuseppe Conte lasciava Palazzo Chigi dopo la caduta del suo esecutivo in seguito alla crisi scatenata d… - DavideOberta : RT @lorealitalia: In L’Oréal crediamo fortemente nel ruolo sociale della bellezza e nell’importanza della formazione. Da anni infatti colla… -