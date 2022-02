Nba 2021/2022: dominio Suns a Orlando, bene Heat e Bulls (Di domenica 13 febbraio 2022) I risultati dei match di Nba 2021/2022 nella notte tra sabato 12 a domenica 13 gennaio. Quinta vittoria consecutiva peri Memphis Grizzlies che, trascinati da un Rozer autore di 35 punti, hanno vinto per 118-125 in casa dei Charlotte Hornets. Nessun problema neanche per i San Antonio Spurs che hanno avuto la meglio tra le mura New Orleans Pelicans con il punteggio di 114-124. Alla Capityol One Arena i Washington Wizards sono costretti ad arrendersi al 110-123 contro i Sacramento King, mentre a Toronto sfida equilibratissima tra Raptors e Denver Nuggets, con questi ultimi che hanno avuto la meglio per 109-110. Vittorie anche per i Chicago Bulls, che si sono imposti per 106-101 nella sfida casalinga contro gli Oklahoma City Thunder, e per i Miami Heat, i quali hanno avuto la meglio sui Brooklyn Nets per 115-111. I Los ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) I risultati dei match di Nbanella notte tra sabato 12 a domenica 13 gennaio. Quinta vittoria consecutiva peri Memphis Grizzlies che, trascinati da un Rozer autore di 35 punti, hanno vinto per 118-125 in casa dei Charlotte Hornets. Nessun problema neanche per i San Antonio Spurs che hanno avuto la meglio tra le mura New Orleans Pelicans con il punteggio di 114-124. Alla Capityol One Arena i Washington Wizards sono costretti ad arrendersi al 110-123 contro i Sacramento King, mentre a Toronto sfida equilibratissima tra Raptors e Denver Nuggets, con questi ultimi che hanno avuto la meglio per 109-110. Vittorie anche per i Chicago, che si sono imposti per 106-101 nella sfida casalinga contro gli Oklahoma City Thunder, e per i Miami, i quali hanno avuto la meglio sui Brooklyn Nets per 115-111. I Los ...

