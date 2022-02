L’ambiente tra i principi fondamentali: la nostra Costituzione è ancora più bella (Di domenica 13 febbraio 2022) di Gaetano Benedetto, presidente Centro Studi Fondazione WWF Italia Non si fraintenda: la riforma costituzionale sulL’ambiente che finalmente è stata approvata non è importante perché riconosce il valore costituzionale della tutela ambientale, questo era già avvenuto tramite numerose sentenze della Corte Costituzionale, ma perché introduce la tutela ambientale (e non solo) tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Sin dagli anni 80 la Corte Costituzionale ha definito L’ambiente come “un elemento determinativo della qualità della vita”, un valore “primario ed assoluto”, nonché un “bene unitario che va salvaguardato nella sua interezza” per altro “non suscettibile di essere subordinato ad altri interessi”. La Corte Costituzionale dovette necessariamente esprimersi anche perché la parola ambiente non era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) di Gaetano Benedetto, presidente Centro Studi Fondazione WWF Italia Non si fraintenda: la riforma costituzionale sulche finalmente è stata approvata non è importante perché riconosce il valore costituzionale della tutela ambientale, questo era già avvenuto tramite numerose sentenze della Corte Costituzionale, ma perché introduce la tutela ambientale (e non solo) tra idella Carta Costituzionale. Sin dagli anni 80 la Corte Costituzionale ha definitocome “un elemento determinativo della qualità della vita”, un valore “primario ed assoluto”, nonché un “bene unitario che va salvaguardato nella sua interezza” per altro “non suscettibile di essere subordinato ad altri interessi”. La Corte Costituzionale dovette necessariamente esprimersi anche perché la parola ambiente non era ...

