La Farnesina richiama 2mila italiani | ore d’angoscia in Ucraina

(Di domenica 13 febbraio 2022) Si aprono giornate sempre più difficili per la crisi in. Dopo il nulla di fatto dell’ultimo colloquio telefonico, ieri 12 febbraio, fra il Presidente statunitense Joe Biden e quello russo Vladimir Putin, anche l’Italiai suoi cittadini che vivono e lavorano in. Il ministero degli Esteri ha formalmente invitato tutti glipresenti nell’ex repubblica sovietica a rientrare nel nostro Paese “in via precauzionale“, imbarcandosi sul primo volo di linea libero.in, chi sono e cosa fanno Sul terreno la tensione è sempre più alta. Sono circai connazionali che vivono nel Paese, la maggior parte dei quali nella capitale Kiev. Sono imprenditori, ristoratori, uomini e donne che in alcuni casi si sono creati una famiglia. Ma ...

L'ambasciata a Kiev gli ha appena girato le poche righe della: tutti gl'italiani in Ucraina rientrino "in via precauzionale", e lo stesso faccia "tutto il personale della nostra sede ...L'ambasciata italiana resta operativa ma è stato evacuato lo staff non essenziale. Di Maio: 'stiamo cercando una soluzione diplomatica' Laha invitato tutti gli italiani in Ucraina a lasciare il Paese 'in via precauzionale' . Mentre sul terreno la tensione è sempre più alta, dopo una riunione straordinaria dell'Unità di Crisi ...Italiani fate rientro a casa La Farnesina invita tutti gli italiani in Ucraina a ... dell’Ucraina del resto ha spinto tutte le principali cancellerie occidentali a richiamare i propri connazionali.Di Maio: “stiamo cercando una soluzione diplomatica” La Farnesina ha invitato tutti gli italiani in ... del resto ha spinto tutte le principali cancellerie occidentali a richiamare i propri ...