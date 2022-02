Il Sassuolo fa penare le grandi La Roma in superiorità numerica pareggia solo all’ultimo minuto

(Di domenica 13 febbraio 2022) A ottobre, due a uno alla Juventus a Torino. Segnò Frattesisecondo. A novembre, tre a uno al Milan a San Siro con una masterclass di Berardi, un calciatore con numeri pazzeschi che è ancora in Emilia per motivi incomprensibili. A dicembre ha battuto anche la Lazio ma non sappiamo se la Lazio può essere considerata una grande. In mezzo c’è il pareggio col Napoli che venne rimontato dal due a zero al due a due. Ilnon ha la classifica degli anni scorsi (il modo in cui ha perso con la Samp la settimana scorsa spiega bene il perché) ma continua a fare un’ottima figura con squadre sulla carta più forti. È successo anche oggi: i neroverdi, in dieci per diversi minuti (è stato espulso Ferrari), hannoto due a due contro ladi Mourinho, che ha trovato il gol del pari nei minuti di recupero. ...

Advertising

StefanoOlmo : @ColpogobboYtube @TommasoCeleri @Ruzen1996 Considerando quanto ci ha fatto penare il Sassuolo stasera non so se qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo penare

ForzaRoma.info

Marignano è una bellissima squadra, ben strutturata, che all'andata ci ha fattoparecchio (... Marignano si lascia alle spalle la sconfitta ae per questo la formazione di coach Enrico ...D'altra parte, il ruolo di centravanti è quello che ha fattodi più Mancini, nelle partite ... Giorgio Scalvini, e poi due promesse del centrocampo, Davide Frattesi dele Samuele Ricci ...Quarti di finale, di fronte quel Sassuolo che ci ha già fatto penare in questa stagione (sconfitta interna in campionato, 1-2 il finale). Che sia chiaro: per me la Coppa Italia è una priorità assoluta ...Sarà anche tradizionalmente infausta, la pausa per i neroverdi – dopo una sosta, il Sassuolo non ricomincia vincendo da novenbre ... freccia da scoccare a gara in corso, ma dopo tanto penare per ...