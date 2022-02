I Santi di Domenica 13 Febbraio 2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Beata CRISTINA (AGOSTINA) CAMOZZI DA SPOLETO Vedova, agostiniana c. 1432 – 1458Agostina Camozzi, figlia di un medico, nacque a Osteno (Como). Ebbe un’esistenza molto travagliata. Dopo diverse e contrastanti vicende affettive, intraprese un cammino di conversione e di penitenza per rinnovare profondamente la sua vita. Si recò a Verona dove, decisa a seguire Cristo, assunse il nome di Cristina e si consacrò come agostiniana secolare. La sua conversione fu totale: dedicò la sua vita ad una penitenza eccezionale, alle opere di carità, alla preghiera. Nel 1457 ini…www.Santiebeati.it/dettaglio/90152 San GUIMERRA (GUIMERA) DI CARCASSONNE Vescovo † 13 Febbraio 932Su questo personaggio manca qualsiasi notizia; secondo quanto è riportato dagli Acta SS. dei Bollandisti al 13 Febbraio, sarebbe stato il primo vescovo di Carcassonne in epoca ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 febbraio 2022) Beata CRISTINA (AGOSTINA) CAMOZZI DA SPOLETO Vedova, agostiniana c. 1432 – 1458Agostina Camozzi, figlia di un medico, nacque a Osteno (Como). Ebbe un’esistenza molto travagliata. Dopo diverse e contrastanti vicende affettive, intraprese un cammino di conversione e di penitenza per rinnovare profondamente la sua vita. Si recò a Verona dove, decisa a seguire Cristo, assunse il nome di Cristina e si consacrò come agostiniana secolare. La sua conversione fu totale: dedicò la sua vita ad una penitenza eccezionale, alle opere di carità, alla preghiera. Nel 1457 ini…www.ebeati.it/dettaglio/90152 San GUIMERRA (GUIMERA) DI CARCASSONNE Vescovo † 13932Su questo personaggio manca qualsiasi notizia; secondo quanto è riportato dagli Acta SS. dei Bollandisti al 13, sarebbe stato il primo vescovo di Carcassonne in epoca ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Domenica Arriva BolognaFestival 2022 ... lunedì 11 aprile ore 20.30nella Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano, si terrà il concerto del ... Domenica 10 aprile Senza sentimento oscuro: dialoghi del cavalier Farinelli coi suoi amici con Carlo ...

"La fiera di San Faustino" 1966 - 2020, tutte le foto al Macof ...martedì alla domenica dalle 15 alle 19, fino al 3 marzo (informazioni al sito www.macof.it e sulle pagine Facebook del Ma. Co.f e del Museo Nazionale della Fotografia). La fiera che celebra i Santi ...

Domenica 13 febbraio: la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi, cosa accadde oggi dialessandria.it Santa Apollonia a San Pietro in Campo Gli appuntamenti sono stati organizzati questo sabato e domenica. In programma la santa messa domenicale di oggi 13 febbraio. È mancata invece la tradizionale passeggiata nella sera della viglia (con ...

Messa oggi domenica 13 febbraio in tv su Canale 5: orario e diretta streaming Il programma della Santa Messa che sarà trasmessa su Canale 5 oggi domenica 13 febbraio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con ...

