Francia, proteste no vax. Scontri e 44 arresti (Di domenica 13 febbraio 2022) Migliaia di persone hanno partecipato a Parigi al convoglio della libertà per protestare contro le restrizioni. Tra loro anche gilet gialli. I manifestanti sono riusciti a raggiungere il centro della ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 13 febbraio 2022) Migliaia di persone hanno partecipato a Parigi al convoglio della libertà per protestare contro le restrizioni. Tra loro anche gilet gialli. I manifestanti sono riusciti a raggiungere il centro della ...

