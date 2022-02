Fiorentina, un titolare a sorpresa si gioca il futuro con lo Spezia (Di domenica 13 febbraio 2022) 90 minuti per giocarsi il futuro. La squalifica di Torreira e la cessione di Pulgar dovrebbero lanciare Sofyan Amrabat verso una maglia da titolare... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) 90 minuti perrsi il. La squalifica di Torreira e la cessione di Pulgar dovrebbero lanciare Sofyan Amrabat verso una maglia da...

Advertising

sportli26181512 : Fiorentina, un titolare a sorpresa si gioca il futuro con lo Spezia: 90 minuti per giocarsi il futuro. La squalific… - MatteoDovellini : #Fiorentina, Italiano e la questione attaccanti: 'Abbiamo due attaccanti che si giocano la maglia da titolare.… - Screwdrivers2 : 13 giornata: Fiorentina-Milan 4-3, assenti Maignan, Calabria, Tomori. Romagnoli in panchina, gioca Gabbia per 90'.… - Ftbnews24 : ???? #Fiorentina, contro lo Spezia occasione per Amrabat: il centrocampista verso una maglia da titolare #Fiorentina… - violanews : Il match di domani sarà decisivo per il futuro di #Amrabat. Da partente a titolare, dovrà dimostrare di essere util… -