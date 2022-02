Ex Fiat a Torino | la palazzina è stata venduta

(Di domenica 13 febbraio 2022) Lo scorso agosto ci siamo occupati dellaex, di fronte al Lingotto, messa in vendita. Oggi è stato trovato un compratore. Chi ha acquistato la ex? Stellantis aveva messo in vendita la exlo scorso luglio. L’azienda aveva già spostato gli uffici di via Nizza (nella, appunto) a

Advertising

JuanPortorico : @boxdel_ To jak Fiat Cinquecento i Gran Torino - VincenzoDales20 : Torino – Rinasce una storica sede Fiat: sarà un Centro di eccellenza logistica. Il progetto - PipuCuore : Vi sblocco un ricordo. #AntonioForni #Auxilium #Torino #AuxiliumTorino #FIAT #LarryBrown #InventoreDelSogno… - timofnewbury : RT @Memoire2cite: AUTOCARRO FIAT 640 N- ANNI 50 DEL XX SEC.- TORINO - CARROZZERIA PININFARINA - Memoire2cite : AUTOCARRO FIAT 640 N- ANNI 50 DEL XX SEC.- TORINO - CARROZZERIA PININFARINA -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat Torino

Corriere della Sera

Lo scorso luglio Stellantis aveva messo in vendita la palazzinain via Nizza 250 a, a pochi passi dal Lingotto. Oggi, a pochi mesi di distanza da quell'annuncio che aveva messo nostalgia agli appassionati del marchio italiano, l'edificio è stato ...Termina nell'autunno '80 con la partecipazione alla lotta contro le ventimila espulsioni dallaMirafiori a. Tra il 1983 e il 1984 è in Tanzania volontario in un programma riguardante il ...Terribile schianto nella notte a Torino. Alle 3 di oggi, domenica 13 febbraio, l'incidente è avvenuto tra tre veicoli - un'Opel Corsa, una Jeep Renegade e un Fiat Fiorino - tra via Stampini e via ...011 3180810 Torino, c.so Vercelli 429, Tel. 011 0243643 Torino, c.so Belgio, 179, Tel. 011 19940567 (CHIUSO LA DOMENICA) CONSEGNA AUTO IN TUTTA ITALIA, CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI Siamo a ...