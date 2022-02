Empoli | Andreazzoli | 'Il Cagliari ha meritato il pareggio Pinamonti? Deve migliorare in un aspetto'

Advertising

sportli26181512 : Andreazzoli consola l'#Empoli: 'A volte bisogna accontentarsi' - MCalcioNews : Empoli, Andreazzoli: 'Il Cagliari ha meritato il pareggio. Noi non siamo in una zona comfort' #empoli #cagliari… - SampNews24 : #Empoli, #Andreazzoli avverte la #Sampdoria: «Non siamo in zona comfort» - sportface2016 : #EmpoliCagliari, #Andreazzoli: 'Speravamo di vincere, ma sardi meritevoli del pari' - CalcioPillole : #Empoli, le parole di #Andreazzoli nel post gara del match contro il #Cagliari. -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Andreazzoli

...degli isolani entra e pareggia i conti per un risultato tutto sommato giusto che serve all'... << La cronaca della partita >> Arbitro kosceglie le due punte con Cutrone ad affiancare ...Finisce in parità l'incontro della 25esima giornata di Serie A trae Cagliari . Al Castellani toscani e sardi si fermano sul risultato di 1 - 1. A passare in ...degli uomini di, all'...Un’occasione sprecata, l’1-1 con l’Empoli poteva e doveva essere una vittoria ... Non è più tempo di perdere punti come i due persi con i toscani di Andreazzoli: è mancato il coraggio di vincere, ...Al gol di Pinamonti al 38' del primo tempo ha risposto Pavoletti al 39' del secondo tempo. Partita "aspettata con ansia" dall'Empoli, che per bocca di Andreazzoli si giocava una bella fetta di ...