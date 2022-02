Curling, l’Italia si sblocca alle Olimpiadi! Prima vittoria, Svizzera ko: si resta in corsa per le semifinali (Di domenica 13 febbraio 2022) l’Italia conquista la sua Prima vittoria nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri riescono a sbloccarsi battendo la quotata Svizzera col punteggio di 8-4. Si tratta di uno scalpo di lusso per la nostra Nazionale, visto che i rossocrociati hanno conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali e ai Giochi di PyeongChang 2018. Il quartetto tricolore si è scosso nel corso del sesto end, grazie a un ultimo tiro fenomenale dello skip Joel Retornaz valso tre punti, e riesce finalmente a ruggire sul ghiaccio del National Aquatics Centre nella capitale cinese. l’Italia rialza la testa dopo le quattro sconfitte raccolte contro Gran Bretagna, Svezia, Cina e Russia. Gli azzurri provano così a rimanere in ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)conquista la suanel torneo dimaschileOlimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri riescono arsi battendo la quotatacol punteggio di 8-4. Si tratta di uno scalpo di lusso per la nostra Nazionale, visto che i rossocrociati hanno conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali e ai Giochi di PyeongChang 2018. Il quartetto tricolore si è scosso nel corso del sesto end, grazie a un ultimo tiro fenomenale dello skip Joel Retornaz valso tre punti, e riesce finalmente a ruggire sul ghiaccio del National Aquatics Centre nella capitale cinese.rialza la testa dopo le quattro sconfitte raccolte contro Gran Bretagna, Svezia, Cina e Russia. Gli azzurri provano così a rimanere in ...

Advertising

ItaliaTeam_it : SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! È MEDAGLIAAAAAAA! Stefania Constantini e Amos Mosaner da ur… - Eurosport_IT : ITALIA IN FINALEEEEEEEEEEEEEE! ?????? Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano l'ultimo atto a Pechino: battut… - Eurosport_IT : ?? L'Italia vince la medaglia d'oro nel torneo di curling doppio misto: Amos Mosaner e Stefania Constantini nella st… - Bertolca10 : Si sblocca finalmente l'Italia del curling contro la Svizzera: Mosaner e Retornaz fanno 8-4 e rimangono in corsa pe… - sportface2016 : #Pechino2022, #curling maschile: prima vittoria per l'#Italia, Svizzera sconfitta 8-4 #Beijing2022 #Olympics… -