Cristiano Ronaldo sputa il compagno Elanga: critiche nei confronti del portoghese [VIDEO] (Di domenica 13 febbraio 2022) Non è sicuramente un buon momento per Cristiano Ronaldo. Il portoghese è a secco di gol da 6 giornate, in più le prestazioni non sono state all'altezza tra campionato e Coppa. Il calciatore ex Juventus è finito nella bufera per un episodio che si è verificato proprio durante la partita contro il Southampton. Sul web è diventato virale un VIDEO, si vede Cristiano Ronaldo sputare in direzione di un suo compagno di squadra, il 19enne Elanga. Il giovane svedese è di spalle e non si accorge di nulla. E' stato un gesto, con ogni probabilità involontario, ma che ha scatenato tante reazioni dal mondo social.

