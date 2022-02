Covid oggi Fvg, 1.089 contagi: bollettino 13 febbraio (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.089 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. Nel dettaglio, su 4.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 379 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,39%. Sono inoltre 7.569 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 710 casi (9,38%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 33, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 399, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (16.25%), seguita dalla 40-49 anni (16.16%), seguita dalla e ... Leggi su italiasera (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.089 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 132022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 4 morti. Nel dettaglio, su 4.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 379 nuovi, con una percentuale di positività del 9,39%. Sono inoltre 7.569 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 710 casi (9,38%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 33, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 399, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (16.25%), seguita dalla 40-49 anni (16.16%), seguita dalla e ...

