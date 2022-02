Carnevale di Gallipoli a fine aprile L'annuncio (Di domenica 13 febbraio 2022) Di seguito il comunicato: Per il secondo anno consecutivo Gallipoli non rispetterà la tradizione del Carnevale nelle classiche date invernali ma, per la prima volta, rimanderà la festa a primavera. È ufficiale infatti che la manifestazione carnascialesca Gallipolina si terrà ad aprile, precisamente nelle giornate del 24 e del 30 aprile. La festa è dunque solo rimandata, in considerazione dell’attuale emergenza pandemica che ha limitato il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni. La situazione è infatti rimasta in forse fino ad ora in attesa dell’evoluzione della situazione pandemica sia locale che nazionale. Le date sono state concordate con i maestri cartapestai che ancora oggi continuano, nelle loro sedi, a lavorare costantemente per rendere spettacolare la nuova edizione dopo il fermo dello ... Leggi su noinotizie (Di domenica 13 febbraio 2022) Di seguito il comunicato: Per il secondo anno consecutivonon rispetterà la tradizione delnelle classiche date invernali ma, per la prima volta, rimanderà la festa a primavera. È ufficiale infatti che la manifestazione carnascialescana si terrà ad, precisamente nelle giornate del 24 e del 30. La festa è dunque solo rimandata, in considerazione dell’attuale emergenza pandemica che ha limitato il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni. La situazione è infatti rimasta in forse fino ad ora in attesa dell’evoluzione della situazione pandemica sia locale che nazionale. Le date sono state concordate con i maestri cartapestai che ancora oggi continuano, nelle loro sedi, a lavorare costantemente per rendere spettacolare la nuova edizione dopo il fermo dello ...

