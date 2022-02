Campionati Italiani Sprint di sci di fondo: Lucia Isonni conquista il titolo Under 20 (Di domenica 13 febbraio 2022) Schilpario. L’aria di casa sembra far bene a Lucia Isonni. La portacolori dei Carabinieri è stata infatti protagonista dei Campionati Italiani Sprint di sci di fondo andati in scena a Schilpario nella mattinata di sabato 12 febbraio. La rassegna dedicata alle categorie giovanili ha infatti regalato il titolo Under 20 a Isonni che ha avuto modo di sfruttare la conoscenza del tracciato dove è cresciuta. Nonostante la grande emozione di gareggiare davanti al proprio pubblico, la 18enne di Schilpario non ha mai perso la concentrazione dominando la gara in tecnica libera resistendo così alla rimonta di Veronica Silvestri (Fiamme Gialle). Terzo posto per la valdostana Nadine Laurent (Fiamme Oro) la quale non è riuscita ad esprimersi al ... Leggi su bergamonews (Di domenica 13 febbraio 2022) Schilpario. L’aria di casa sembra far bene a. La portacolori dei Carabinieri è stata infatti protagonista deidi sci diandati in scena a Schilpario nella mattinata di sabato 12 febbraio. La rassegna dedicata alle categorie giovanili ha infatti regalato il20 ache ha avuto modo di sfruttare la conoscenza del tracciato dove è cresciuta. Nonostante la grande emozione di gareggiare davanti al proprio pubblico, la 18enne di Schilpario non ha mai perso la concentrazione dominando la gara in tecnica libera resistendo così alla rimonta di Veronica Silvestri (Fiamme Gialle). Terzo posto per la valdostana Nadine Laurent (Fiamme Oro) la quale non è riuscita ad esprimersi al ...

Advertising

PerIColori : @1926_cri Nessuna squadra tra le prime due (attualmente) in classifica nei top campionati italiani ha fatto meglio del Napoli - PicenoTime : Atletica leggera, altre 22 medaglie per le Marche ai Campionati italiani master indoor - CronacheMc : ATLETICA - Enorme la gioia della maceratese, classe 1936, insegnante di educazione fisica, nella seconda giornata d… - pistoiasport : PistoiAtletica 1983, Pistolozzi quinta ai Campionati Italiani Indoor U23 - Maya83285828 : RT @ChiodiDonatella: PIÙ CHE '#ARBITRO CORNUTO' '#ARBITRO MAZZIATO' E LE GIACCHETTE NERE FUGGONO Minacce e aggressioni. In 4mila mollano i… -