Bundesliga 2021/2022, il Dortmund travolge l’Union Berlin: doppietta di Reus (Di domenica 13 febbraio 2022) Tutto facile per il Borussia Dortmund che batte l’Union Berlin 3-0 nella ventiduesima giornata di Bundesliga 2021/2022. Al 18? e al 25? arriva la doppietta di Reus che indirizza la sfida. Al 71? Guerreiro chiude i conti e firma il definitivo tris che permette ai gialloneri di consolidare il secondo posto della classifica, a -6 dal Bayern Monaco. Seconda sconfitta consecutiva per l’Union Berlin che perde terreno rispetto al Lipsia, quarto classificato. Nella prossima giornata il Dortmund dovrà vedersela col Moenchengladbach mentre l’Union sfiderà il Bielefeld. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Tutto facile per il Borussiache batte3-0 nella ventiduesima giornata di. Al 18? e al 25? arriva ladiche indirizza la sfida. Al 71? Guerreiro chiude i conti e firma il definitivo tris che permette ai gialloneri di consolidare il secondo posto della classifica, a -6 dal Bayern Monaco. Seconda sconfitta consecutiva perche perde terreno rispetto al Lipsia, quarto classificato. Nella prossima giornata ildovrà vedersela col Moenchengladbach mentresfiderà il Bielefeld. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Bundesliga 2021/2022, le formazioni ufficiali di #UnionBerlin-#BorussiaDortmund - sportli26181512 : Bayer Leverkusen-Stoccarda: video, gol e highlights: Il match valido per la ventiduesima giornata della Bundesliga… - sportface2016 : #Bundesliga Altra vittoria per il #BayerLeverkusen, che rafforza il terzo posto in classifica. #Stoccarda sempre pi… - sportli26181512 : B. M\'gladbach-Augsburg: video, gol e highlights: Vittoria di misura per il Borussia Monchengladbach che ha trionfa… - sportli26181512 : Bochum-Bayern Monaco: video, gol e highlights: Non sono mancati di certo i gol nella sfida tra Bochum e Bayern Mona… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2021 Formazioni ufficiali Union Berlin - Borussia Dortmund, Bundesliga 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Union Berlin - Borussia Dortmund , match valido per la Bundesliga 2021/2022 . La distanza di Haaland e compagni dal Bayern Monaco, andato ieri ko contro il Bochum, è di ben 9 punti. Gli ospiti comunque vogliono crederci e accorciare sui rivali bavaresi. ...

Mourinho e il Sassuolo: un bivio che imbarazza la Roma ... sommati, sono costati quanto Bryan Reynolds, il terzino americano arrivato a Roma a gennaio 2021 e ...00 Getafe - Levante 3 - 0 CALCIO - BUNDESLIGA 20:30 Hertha Berlino - VfL Bochum 1 - 1 CALCIO - ...

BAYER LEVERKUSEN-STOCCARDA 4-2, Bundesliga 2021/2022 22° giornata Sportface.it Werder setzt weiter auf Baumann: Vertrag bis 2024 Als Werder Bremen im Mai 2021 erstmals seit 41 Jahren wieder aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen war, schien auch der Abgang von Frank Baumann als Sport-Geschäftsführer besiegelt. Der Ex-Profi war ...

Fußball: Werder setzt weiter auf Baumann: Vertrag bis 2024 Bremen (dpa) - Als Werder Bremen im Mai 2021 erstmals seit 41 Jahren wieder aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen war, schien auch der Abgang von Frank Baumann als Sport-Geschäftsführer besiegelt.

Le formazioni ufficiali di Union Berlin - Borussia Dortmund , match valido per la/2022 . La distanza di Haaland e compagni dal Bayern Monaco, andato ieri ko contro il Bochum, è di ben 9 punti. Gli ospiti comunque vogliono crederci e accorciare sui rivali bavaresi. ...... sommati, sono costati quanto Bryan Reynolds, il terzino americano arrivato a Roma a gennaioe ...00 Getafe - Levante 3 - 0 CALCIO -20:30 Hertha Berlino - VfL Bochum 1 - 1 CALCIO - ...Als Werder Bremen im Mai 2021 erstmals seit 41 Jahren wieder aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen war, schien auch der Abgang von Frank Baumann als Sport-Geschäftsführer besiegelt. Der Ex-Profi war ...Bremen (dpa) - Als Werder Bremen im Mai 2021 erstmals seit 41 Jahren wieder aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen war, schien auch der Abgang von Frank Baumann als Sport-Geschäftsführer besiegelt.