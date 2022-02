Brutta sorpresa per alcuni tifosi all’esterno del Maradona: è successo durante Napoli-Inter (Di domenica 13 febbraio 2022) Resta un po’ di amaro in bocca per il pareggio di ieri tra i tifosi del Napoli, consapevoli che, probabilmente, gli azzurri avrebbero potuto fare qualcosa in più per portare a casa i tre punti. Mentre gli uomini di Spalletti erano in campo, tuttavia, la polizia locale di Napoli ha controllato tutto l’anello esterno dello stadio Diego Armando Maradona, operando 58 prelievi d’auto in divieto di sosta. Stadio Maradona Inoltre, sono stati eseguiti 70 verbali per infrazione al codice della strada, quattro denunce a parcheggiatori sorpresi ad esercitare l’attività e tre sequestri di merce nei confronti di venditori abusivi. Leggi su spazionapoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Resta un po’ di amaro in bocca per il pareggio di ieri tra idel, consapevoli che, probabilmente, gli azzurri avrebbero potuto fare qualcosa in più per portare a casa i tre punti. Mentre gli uomini di Spalletti erano in campo, tuttavia, la polizia locale diha controllato tutto l’anello esterno dello stadio Diego Armando, operando 58 prelievi d’auto in divieto di sosta. StadioInoltre, sono stati eseguiti 70 verbali per infrazione al codice della strada, quattro denunce a parcheggiatori sorpresi ad esercitare l’attività e tre sequestri di merce nei confronti di venditori abusivi.

