Atalanta-Juventus finisce in parità – Parata di de Ligt, niente rigore -VIDEO (Di domenica 13 febbraio 2022) Atalanta-Juventus partita tra rivali per la qualificazione alla Champions League. La sfida fondamentale per la qualificazione alla Champions League è terminata in parità, grazie ai gol di Malinovskyi e di Danilo nei minuti di recupero. La gara è stata condiziona da tanti episodi arbitrali. Ha fatto molto discutere la mancata espulsione di Szczesny per contatto su Koopmeiners. Ma giocatori e tifosi dell’Atalanta hanno protestato ancora di di più per il rigore non concesso per un palese fallo di mano di de Ligt. Il difensore bianconero allarga il braccio in maniera plateale e compie un’autentica Parata che frena il pallone, ma per Mariani e il Var è tutto regolare. Il fallo di mano di de LigtAssurdo non concedere il calcio di rigore ... Leggi su napolipiu (Di domenica 13 febbraio 2022)partita tra rivali per la qualificazione alla Champions League. La sfida fondamentale per la qualificazione alla Champions League è terminata in, grazie ai gol di Malinovskyi e di Danilo nei minuti di recupero. La gara è stata condiziona da tanti episodi arbitrali. Ha fatto molto discutere la mancata espulsione di Szczesny per contatto su Koopmeiners. Ma giocatori e tifosi dell’hanno protestato ancora di di più per ilnon concesso per un palese fallo di mano di de. Il difensore bianconero allarga il braccio in maniera plateale e compie un’autenticache frena il pallone, ma per Mariani e il Var è tutto regolare. Il fallo di mano di deAssurdo non concedere il calcio di...

Advertising

JuventusTV : Pronti a una grande serata, già dal pre partita! Siamo LIVE ? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - juventusfc : Allegri ?? «Domani sarà una partita bella da giocare». L'ultima affermazione di Mister Allegri, con cui termina la c… - Totonnix94 : Terminato questo turno di A (almeno per le squadre al vertice), sorride solo il #Milan. #Juventus e #Atalanta si co… - oscarvalle1984 : RT @MileTrecarichi: La #Juventus deve continuare a metterla sul piano tecnico come fatto nei primi 30 minuti. Non deve cadere nel rugby com… -