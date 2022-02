“Amo essere una donna”: Adele accusata di transfobia. E lei fa la pole dance in un locale gay (Di domenica 13 febbraio 2022) Prima ha dovuto giustificarsi per il suo aspetto fisico, quando troppo grassa e ora troppo magra. Il divorzio, gli attacchi d’ansia, il suo corpo che, plasmato dalla palestra dove si rifugia per placare le crisi, cambia. Poi la ripartenza, il nuovo album dopo anni di assenza dalle scene, il successo. Ma di nuovo poi c’è la botta d’arresto, il tour di concerti a Las Vegas annullato a causa del Covid e il suo sfogo, in lacrime, su Instagram. Insomma la vita di Adele, nell’ultimo periodo, somiglia un po’ a delle montagne russe emotive. Ora la cantante britannica si trova di nuovo sotto attacco per le parole pronunciate sul palco dei Brit Awards 2022, dove durante il discorso di ringraziamento per uno dei premi vinti ha detto che ama “essere una donna“. E boom, ecco pioverle addosso centinaia di accuse di transfobia. Ma a ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 13 febbraio 2022) Prima ha dovuto giustificarsi per il suo aspetto fisico, quando troppo grassa e ora troppo magra. Il divorzio, gli attacchi d’ansia, il suo corpo che, plasmato dalla palestra dove si rifugia per placare le crisi, cambia. Poi la ripartenza, il nuovo album dopo anni di assenza dalle scene, il successo. Ma di nuovo poi c’è la botta d’arresto, il tour di concerti a Las Vegas annullato a causa del Covid e il suo sfogo, in lacrime, su Instagram. Insomma la vita di, nell’ultimo periodo, somiglia un po’ a delle montagne russe emotive. Ora la cantante britannica si trova di nuovo sotto attacco per le parole pronunciate sul palco dei Brit Awards 2022, dove durante il discorso di ringraziamento per uno dei premi vinti ha detto che ama “una“. E boom, ecco pioverle addosso centinaia di accuse di. Ma a ...

