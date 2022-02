Uomini e Donne: Matteo Ranieri senza corteggiatrici (Di sabato 12 febbraio 2022) Uomini e Donne, Matteo Ranieri senza corteggiatrici: la particolare situazione che sta vivendo il tronista, davvero sorprendente. Uomini e Donne, Matteo rimane da solo.Da quando Matteo Ranieri è tornato al dating show di Maria De Filippi, sta vivendo sicuramente un percorso particolare; l’ex-corteggiatore (nonché scelta) di Sophie Codegoni ha mostrato sempre grande sensibilità, ma questo suo lato pare gli stia creando diversi problemi con le sue corteggiatrici. Matteo pare spesso seguire più la ragione e il suo senso di cercare di non scontentare nessuno, piuttosto che il suo cuore e la sua ‘pancia’, che lo porterebbero inevitabilmente a far rimanere ... Leggi su formatonews (Di sabato 12 febbraio 2022): la particolare situazione che sta vivendo il tronista, davvero sorprendente.rimane da solo.Da quandoè tornato al dating show di Maria De Filippi, sta vivendo sicuramente un percorso particolare; l’ex-corteggiatore (nonché scelta) di Sophie Codegoni ha mostrato sempre grande sensibilità, ma questo suo lato pare gli stia creando diversi problemi con le suepare spesso seguire più la ragione e il suo senso di cercare di non scontentare nessuno, piuttosto che il suo cuore e la sua ‘pancia’, che lo porterebbero inevitabilmente a far rimanere ...

Advertising

robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - Palazzo_Chigi : #GiornodelRicordo, Draghi: Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi e ricordiamo tutti coloro che furono cost… - RaiNews : 'Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi per mano dei partigiani jugoslavi e del regime comunista di Tito. E… - RMN_V_ : RT @VANTELEGEND: i corteggiatori di uomini e donne quando arrivano in studio: - angela66762414 : @robersperanza E poi ci sono migliaia di donne e uomini che soffrono per colpa sua… -