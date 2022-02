“Tutto è finito così”. Morto in un incidente stradale lo chef di Casa Sanremo, aveva 37 anni (Di sabato 12 febbraio 2022) Era reduce dall’esperienza a Casa Sanremo. La sua Bmw, per cause ancora da accertare, ha sbandato sulla strada statale 113, sul ponte di Oliveri andando a finire contro un guardrail. Inutile la corsa verso l’ospedale di Patti. Un altro passeggero dell’auto, un 33enne, è rimasto ferito ed è ricoverato all’ospedale Fogliani di Milazzo. A perdere la vita è stato Alessio Terranova, 37 anni, noto chef del territorio che è stato protagonista a Sanremo. Alessio Terranova era molto conosciuto nel territorio di Falcone, ma non solo. Era tornato da pochi giorni dalla sua esperienza di chef a Casa Sanremo. Per Alessio Terranova non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediato arrivo delle ambulanze del 118. Il giovane chef messinese era ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Era reduce dall’esperienza a. La sua Bmw, per cause ancora da accertare, ha sbandato sulla strada statale 113, sul ponte di Oliveri andando a finire contro un guardrail. Inutile la corsa verso l’ospedale di Patti. Un altro passeggero dell’auto, un 33enne, è rimasto ferito ed è ricoverato all’ospedale Fogliani di Milazzo. A perdere la vita è stato Alessio Terranova, 37, notodel territorio che è stato protagonista a. Alessio Terranova era molto conosciuto nel territorio di Falcone, ma non solo. Era tornato da pochi giorni dalla sua esperienza di. Per Alessio Terranova non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediato arrivo delle ambulanze del 118. Il giovanemessinese era ...

