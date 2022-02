Torino | Vagnati | «Percorso ancora lungo | non abbiamo fatto nulla»

(Di sabato 12 febbraio 2022) Davide, ds del, ha parlato nel pre partita della sfida contro il Venezia: ecco le dichiarazioni del tecnico Davideha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di-Venezia. DICHIARAZIONI – «Dovevamo cambiare un po’ le sorti degli ultimi due anni del, un periodo che non rappresentava questo club. Il mister ha dato subito segnali importanti, stiamo perseguendo insieme la stessa direzione. Ma il, non è stato. Dobbiamo arrivare il prima possibile in una zona di classifica e rimanerci, così da esprimere un calciopiù propositivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo A pochi minuti dalla sfida contro il Venezia, il direttore sportivo delDavideha parlato così ai microfoni di Sky Sport: 'Dovevamo cambiare un po' le sorti degli ultimi due anni del, quel periodo non rappresentava il livello del club. Il mister ha ......è sempre più lontano dal: il contratto è in scadenza a giugno e ha fatto sapere di non volerlo rinnovare. Un piccolo spiraglio però la società granata lo tiene ancora aperto, il dssta ...Pochi minuti prima dell'inizio del match Torino-Venezia, valido per la 25^ giornata di Serie A, il dt granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la partita con le ...Davide Vagnati, ds del Torino, ha parlato nel pre partita della sfida contro il Venezia: ecco le dichiarazioni del tecnico Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Torino-Venezia.