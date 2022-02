Spalletti ritrova l’Inter: dall’addio turbolento alla rinascita di Brozovic (Di sabato 12 febbraio 2022) Questo pomeriggio, Spalletti ritrova l’Inter da allenatore del Napoli. Ecco le sue tappe da tecnico nerazzurro Oggi Luciano Spalletti ritroverà la sua Inter, quella che ha riportato in Champions League dopo diversi anni. Il rapporto si è interrotto nell’estate nel 2019 quando Marotta e la società ha deciso di puntare su Antonio Conte per ritornare ad alzare trofei, cosa che Spalletti non è riuscito a fare. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU INTER NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Questo pomeriggio,da allenatore del Napoli. Ecco le sue tappe da tecnico nerazzurro Oggi Lucianoritroverà la sua Inter, quella che ha riportato in Champions League dopo diversi anni. Il rapporto si è interrotto nell’estate nel 2019 quando Marotta e la società ha deciso di puntare su Antonio Conte per ritornare ad alzare trofei, cosa chenon è riuscito a fare. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU INTER NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

