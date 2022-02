Serie A: infortunati, diffidati e squalificati per la 25^ giornata (Di sabato 12 febbraio 2022) Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti i diffidati e gli squalificati delle 20 squadre di Serie A. Le assenze squadra per squadra e i pericoli in vista del prossimo turno di campionato. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista dei match della settimana a seguire. Segui la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore. Atalantadiffidati: Demiral, De Roon, Zappacostasqualificati: Mussoinfortunati: Ilicic, Miranchuk, Zapata, Pezzella Bolognadiffidati: Medel, Theathe, Svanberg, Sansonesqualificati: De Silvestriinfortunati: Kingsley, Dominguez, ... Leggi su zon (Di sabato 12 febbraio 2022) Ogni settimana su Zon.it la lista agdi tutti ie glidelle 20 squadre diA. Le assenze squadra per squadra e i pericoli in vista del prossimo turno di campionato. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista dei match della settimana a seguire. Segui la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossimaal Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore. Atalanta: Demiral, De Roon, Zappacosta: Musso: Ilicic, Miranchuk, Zapata, Pezzella Bologna: Medel, Theathe, Svanberg, Sansone: De Silvestri: Kingsley, Dominguez, ...

Advertising

fantapiu3 : #SerieA: le #date e gli #orari della 27a e 28a giornata #fantacalcio #campionato #calciomercato… - Mizius75 : RT @SkySport: Infortunati Serie A, la situazione squadra per squadra #SkySport #SerieA #SkySerieA #Gabbia #Zapata #Bastoni #Chiellini #Iban… - sportli26181512 : Infortunati Serie A, la situazione squadra per squadra: L'ultima giornata di campionato ha chiuso in anticipo la st… - evil76 : RT @SkySport: Infortunati Serie A, la situazione squadra per squadra #SkySport #SerieA #SkySerieA #Gabbia #Zapata #Bastoni #Chiellini #Iban… - SkySport : Infortunati Serie A, la situazione squadra per squadra #SkySport #SerieA #SkySerieA #Gabbia #Zapata #Bastoni… -