Sassuolo-Roma, quando si gioca e dove vedere la partita in diretta tv e streaming: data, canale e orario (Di sabato 12 febbraio 2022) Manca sempre meno alla 25esima giornata di campionato di Serie A. Dopo Lazio-Bologna, partita che darà il via, domani, domenica 13 febbraio, toccherà al Sassuolo scendere in campo contro la Roma di Mourinho. Ma dove vedere la partita in tv? E a che ora ci sarà il fischio d’inizio? Sassuolo-Roma: a che ora si gioca e dove vedere la partita domenica 13 febbraio 2022 Sassuolo-Roma si giocherà domani, domenica 13 febbraio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia e il fischio di inizio è alle 18. Il match sarà trasmesso, proprio come sarà per Lazio-Bologna, solo su DAZN e non su Sky Sport: gli abbonati quindi potranno seguirla anche in streaming ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) Manca sempre meno alla 25esima giornata di campionato di Serie A. Dopo Lazio-Bologna,che darà il via, domani, domenica 13 febbraio, toccherà alscendere in campo contro ladi Mourinho. Malain tv? E a che ora ci sarà il fischio d’inizio?: a che ora siladomenica 13 febbraio 2022si giocherà domani, domenica 13 febbraio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia e il fischio di inizio è alle 18. Il match sarà trasmesso, proprio come sarà per Lazio-Bologna, solo su DAZN e non su Sky Sport: gli abbonati quindi potranno seguirla anche in...

Advertising

gabripuggioni28 : @AndreCardi Lazio - Bologna: 2-1 Napoli - Inter: 2-2 Torino - Venezia: 2-0 Genoa - Salernitana: 1-1 Verona - Udines… - CorriereCitta : #Sassuolo-#Roma, quando si gioca e dove vedere la partita in diretta tv e streaming: data, canale e orario - mametbongko : Next 10 decisive Serie A Games for top 4 teams. MILAN vs Sampdoria, Salernitana, Udinese, NAPOLI, Empoli, Cagliari… - teladoiotokyo : Frattesi: La Roma? Non ho mai nascosto che ci sono rimasto male quando mi hanno ceduto: Davide Frattesi, calciatore… - TotoeCalcio : #Sassuolo - #Roma DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022 15:00 01> 0-1 02> 1-1 03> 0-0 04> 1-0 05> 0-2 06> 1-2 07> 2-1 08> 2-0 0… -