Sanremo 2022 | Alba Parietti rompe il silenzio sul posto in seconda fila | “Sono stata retrocessa…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 febbraio 2022) Perchéera seduta inal Festival di? Dopo una settimana di domande, e di “gate”, come lo ha definito Alberto Matano durante La Vita in Diretta, la showgirl ha rotto il. A differenza degli scorsi anni, infatti, la conduttrice e opinionista, durante la serata finale della kermesse non si è seduta in prima, ma in. E dire che proprio lei, in un collegamento con Amadeus, aveva sperato proprio di potersi sedere di nuovo in prima: “Voglio dire una cosa, per il bene del Paese io mi sacrifico volentieri. Quindi sabato sera, per rassicurare gli italiani, sarò seduta, spero in prima“, aveva detto. Così, ...