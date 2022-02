Roberta Capua, chi è il marito Stefano Cassoli: “L’ho conosciuto con un appuntamento al buio” (Di sabato 12 febbraio 2022) Roberta Capua, il marito della conduttrice è l’imprenditore Stefano Cassoli con il quale è convolata a nozze nel 2011: dalla loro unione era arrivato tre anni prima il figlio Leonardo. Roberta Capua, il marito Stefano Cassoli è un imprenditore immobiliare L’ex Miss Italia oggi sarà tra gli ospiti del salotto pomeridiano di Canale 5, “Verissimo” in onda dalle 16:30, dove si racconterà alla padrona di casa, Silvia Toffanin. Di origini bolognesi, Stefano Cassoli è un imprenditore immobiliare: uomo molto riservato il suo nome è balzato alle cronache rosa per la relazione con Roberta Capua. I due si sono conosciuti nel 2006 con un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022), ildella conduttrice è l’imprenditorecon il quale è convolata a nozze nel 2011: dalla loro unione era arrivato tre anni prima il figlio Leonardo., ilè un imprenditore immobiliare L’ex Miss Italia oggi sarà tra gli ospiti del salotto pomeridiano di Canale 5, “Verissimo” in onda dalle 16:30, dove si racconterà alla padrona di casa, Silvia Toffanin. Di origini bolognesi,è un imprenditore immobiliare: uomo molto riservato il suo nome è balzato alle cronache rosa per la relazione con. I due si sono conosciuti nel 2006 con un ...

