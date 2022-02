Ricatta una donna con le sue foto intime nel napoletano: denunciato un uomo (Di sabato 12 febbraio 2022) Revenge Porn in provincia di Napoli: ieri pomeriggio una donna si è presentata al Commissariato di Acerra per denunciare di essere stata Ricattata da un uomo, conosciuto poche settimane prima, che aveva pubblicato alcune sue foto intime sul web. Revenge porn a Napoli: denunciato un uomo La vicenda è stata denunciata ai poliziotti nella giornata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 12 febbraio 2022) Revenge Porn in provincia di Napoli: ieri pomeriggio unasi è presentata al Commissariato di Acerra per denunciare di essere statata da un, conosciuto poche settimane prima, che aveva pubblicato alcune suesul web. Revenge porn a Napoli:unLa vicenda è stata denunciata ai poliziotti nella giornata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Politic01774202 : RT @c_carlodes: Lo Stato ricatta: se non ti vaccini non lavori. Questo è il risultato di una campagna completamente sballata sui vaccini. - LUIGIVACCARO5 : RT @c_carlodes: Lo Stato ricatta: se non ti vaccini non lavori. Questo è il risultato di una campagna completamente sballata sui vaccini. - c_carlodes : Lo Stato ricatta: se non ti vaccini non lavori. Questo è il risultato di una campagna completamente sballata sui vaccini. - alejamming : RT @antonio_ansp: @lgpapaleo Provvedimenti fascista che non hanno nulla di sanitario! Non si è mai visto uno Stato che RICATTA i cittadini,… - logudorolive : Villacidro. Si finge una donna, fa spogliare in chat un 46enne e poi lo ricatta -